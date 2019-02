Pallamano, campionato Francese Senior. Team Schiavetti vittoria si misura a Vence. Coach Luppino: "Posso solo dire grazie ai miei ragazzi"

Campionato Francese Senior

Vence HB – Usd Schiavetti Pallamano Imperia 33-34

Vittoria con il cuore per la Pallamano Imperia in terra francese in quel di Vence dove i camillini si presentavano con una formazione ridotta a solo 7 giocatori con il recupero all'ultimo minuto di Luca Martini fermo da 6 mesi e il veterano Saul Convalle . Partita importantissima per entrambe le squadre visto che erano in terza posizione a pari punti e la vittoria avrebbe portato la squadra vincente a giocarsi le finali del campionato dipartimentale ed il relativo titolo di campione.

Davanti ad un folto pubblico francese la partita era arbitrata dalla coppia transalpina Ferrari Philippe - Duboille Andre con al tavolo dei cronometristi il supporto della presidente degli arbitri francesi il signor Patrick Fenasse. I ragazzi del presidente Giovanni Martini entravano concentratissimi e lottavano su ogni pallone, la partita nel primo tempo era giocata punto a punto e finiva in parità per 15 a 15.

Secondo tempo dove si poteva prevedere un calo fisico degli imperiesi, invece è stata l’arma vincente dei ragazzi di Tonino Luppino che giocando con intelligenza tattica non cercando di giocare con le caratteristiche che contraddistinguono il loro gioco con contropiedi e ripartenze veloci ma aspettando l’avversario in difesa e colpirlo con attacchi precisi e organizzati.

"Siamo stati in vantaggio per molti momenti del secondo tempo - commenta il mister Tonino Luppino - anche se i francesi con i loro forti terzini riuscivano sempre a tenersi a poca distanza o pareggiare. Ma è l'ultimo minuto di gioco del secondo tempo il più emozionante della partita, a quaranta secondi dalla fine i francesi pareggiano sul 33 a 33, i camillini devono gestire l’ultima azione per poter segnare, Damiano Rossi tira ma viene intercettato i francesi possono andare in contropiede ma lo stesso giocatore imperieise a recuperare il pallone passandolo al capitano Alessandro Riano che solo davanti al portiere avversario con una magnifica palombella chiude la partita sulla sirena sul 34 a 33" .

Festa grande tra i gli imperiesi che come detto potranno nella seconda fase giocarsi il titolo di campione dipartimentale Cote Azur : "Posso solo dire grazie ai miei ragazzi - conclude il tecnico - per come si sono comportati in campo sapevamo come dover giocare e ci siamo adattati alla loro difesa , cambiare modulo in attacco e abbiamo aiutato in difesa il nostro portiere a parare di più ma soprattutto a dosare le forze in maniera egregia".

Team Schiavetti Pallamano Imperia: portiere Massimo Moisello con 8 parate decisive, capitano Alessandro Riano 10 goal decisivo, Damiano Rossi 11 goal ritornato ai bei tempi migliori, Riccardo Luppino 9 goal capocannoniere del torneo, Lucio Sasso 3 goal una roccia in difesa, Saul Convalle 1 goal ma decisivo, Luca Martini nessun goal ma molti rigori procurati un gradito ritorno che potrà essere utile nella seconda fase. Allenatore: Tonino Luppino