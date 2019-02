Calcio a 5 femminile. Il Don Bosco Valle Intemelia riaffronta l'Imperia, Angela Marino: "Mi sto preparando al meglio"

Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, sono pronte per affrontare la sfida di mercoledì 6 febbraio contro l'Imperia.

Scenderanno in campo, fuori casa, al Francesco Salvo, alle 21, per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile. Le biancorosse durante la prima giornata avevano perso 5 a 3 in casa contro le ragazze imperiesi, domani non vedono l’ora di dare il meglio di sé e portare a casa un ottimo risultato.

"In vista della partita di mercoledì personalmente ho problemi con la caviglia e anche se psicologicamente sono pronta, fisicamente non del tutto. Valuteremo poi con il mister cosa fare – afferma la calciatrice Angela Marino - Nessuna squadra, compresa l'Imperia, è preoccupante, noi cerchiamo sempre di fare la nostra partita a prescindere da chi affrontiamo".

"Al momento la squadra deve ancora migliorare entrambi gli aspetti, ma siamo sulla strada buona contando che molte sono giovani e proveniamo tutte dal calcio a 11. I miracoli in pochi mesi non si possono fare, ma sicuramente entrare in campo concentrate e grintose può aiutarci molto di più - dichiara - Per questo incontro mi sto preparando al meglio per dare il mio contributo nel migliore dei modi per portare a casa 3 punti importanti soprattutto per il morale, perché vincere è sempre bello. Non ho nessun rito e nessun portafortuna, per giocare e fare bene credo che serva altro".