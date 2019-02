Calcio a 5 maschile. L'Airole FC ritrova il sorriso: superato il Camporosso

Immediato ritorno alla vittoria per l'Airole FC nel campionato di Serie C di calcio a 5. Dopo il brutto stop di Imperia infatti i ragazzi di mister Franco Basta si sono prontamente riscattati davanti al pubblico amico del PalaRoja nella seconda giornata del girone di ritorno che li vedeva contrapposti al Camporosso.

Con gli ospiti subito in gol i biancoverdi hanno dovuto aumentare immediatamente il ritmo pervenendo al pareggio con Varapodio e portandosi sul 2-1 con Gullace per un vantaggio che durava però pochi minuti. Era quindi nuovamente Varapodio a portare avanti l'Airole seguito da Ambesi che con un gran tiro siglava il 4-2. La tenacia degli ospiti veniva però premiata dal terzo gol che precedeva di poco la prima rete in biancoverde di Zuccarello con la quale si andava al riposo sul 5-3.

Nella ripresa l'Airole gestiva la partita e chiudeva la frazione con la porta inviolata per un parziale di 3-0 (Gullace e doppietta di Zuccarello) che fissava il risultato finale di 8-3. Una vittoria importante che mantiene quindi la squadra della Val Roja al secondo posto in classifica assieme al Taggia dietro l'Ospedaletti.

"Siamo molto soddisfatti per la risposta dei ragazzi dopo la brutta prestazione di Imperia - ha commentato il Presidente Stefano Ricci - avremo ora una settimana di sosta per il turno di riposo e dovremo approfittare per allenarci bene in vista del ritorno in campo in casa contro il Finale venerdì 15 febbraio".