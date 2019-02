Calcio, Eccellenza. Imperia, tutto l'ambiente crede al grande sogno. E contro il Vado chance importante

Obiettivo crederci. L'Imperia, dopo la prestazione importante realizzata in casa contro il Pietra Ligure con un 1-0 maturato in interiorità numerica, vuole insistere con tutto l'ambiente unito per andare a conquistare quella Serie D che da queste parti manca ormai da troppo tempo.

Vado, tappa fondamentale. Sulla strada di Costantini e compagni c'è il Vado. La compagine rossoblù rappresenta una tappa già fondamentale per i ragazzi di mister Buttu, che proveranno a portare via l'intera posta in palio per scavalcare in classifica una Cairese che sembra andare spedita così come la Rivarolese.

Trucco & Mella super. Sono tante le note positive in casa Imperia, dopo la vittoria di misura contro o pietresi. In primo le prestazioni del portiere Trucco, autore di qualche parata decisiva e dell'attaccante Mella. L'ex Varese si è fatto trovare pronto sull'assits di un Faedo sempre più convincente e ha deciso il match con una rete pesante.

La carica del club neroazzurro: il video postato sulla Pagina Facebook Ufficiale

I neroazzurri hanno perso solo una volta in questo campionato e nel girone di ritorno avranno la chance di giocarsi proprio contro i valbormidesi lo scontro diretto tra le mura amiche dl 'Ciccione'. Le sfide contro Rivarolese e Genova Calcio saranno da affrontare in trasferte, altre tappe decisive proprio come quella in terra savonese di domenica prossima.