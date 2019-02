Calcio, Serie D. Sanremese, nello 'Spazio Interviste' mister Lupo, Rotulo e Lo Bosco i protagonisti

La Sanremese è reduce da tre vittorie consecutive in campionato

Appuntamento del martedì in casa Sanremese con lo 'Spazio Interviste', dove i protagonisti biancoazzurri interverranno nella sala stampa dello stadio Comunale di Sanremo.

Tra rincorsa alla vetta e Chieri. Saranno tanti gli argomenti da trattare con l'allenatore Alessandro Lupo, il giovane centrocampista Riccardo Rotulo e l'attaccante Loreto Lo Bosco. Si partirà dalla striscia positiva in campionato, dove la compagine matuziana arriva dare vittorie consecutive ottenute contro Savona, Fezzanese e Pro Dronero convincendo e mettendo da parte in bottino 12 punti su 15 disponibili in questo girone di ritorno.

Ma anche la rincorsa al Lecco capolista che nelle prossime due tappe può lasciare per strada qualche punto contro Folgore Caratese e Savona. Sarà importante sottolineare anche l'argomento Chieri, prossimo avversario della Sanremese in campionato: tra le fila dei torinesi c'è Mark Gaeta, ex bomber dei matuziani.

IL GIRONE DI RITORNO DELLA SANREMESE

Sanremese-Lavagnese 2-1

Folgore Caratese-Sanremese 3-2

Sanremese-Savona 2-0

Fezzanese-Sanremese 1-3

Sanremese-Pro Dronero 2-0