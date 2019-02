Tennis: presentato oggi il Rolex Monte-Carlo Masters che si svolgerà dal 13 al 21 aprile

Al Monte Carlo Bay Hotel & Resort è stato presentato oggi il Rolex Monte-Carlo Masters, che si svolgerà dal 13 al 21 aprile prossimi, sui leggendari campi in terra battuta del Country Club.

Di fronte ad ospiti, sponsor e giornalisti, il direttore del torneo, Zeljko Franulovic, ha ringraziato tutti i suoi partner e svelato la grande novità di questa 113a edizione. Il via sarà dato dal campione in carica, Raphaël Nadal, durante il sorteggio che si svolgerà ai giardini del Montecarlo Bay Hotel & Resort, venerdì 12 aprile alle 18.

Il direttore del torneo ha anche presentato la nuova infrastruttura, che sarà completata il prossimo aprile. La costruzione di un nuovo edificio sarà particolarmente adatta il ristorante dei giocatori e una nuova sala per le interviste perfettamente adattata all'Atp Masters 1000.

Per quanto riguarda la partecipazione dei giocatori Zeljko Franulovic ha dichiarato: "Ci auguriamo tutto in primo luogo, che sono risparmiati dall'infortunio e, come ogni anno, ci prepariamo benvenuto ai migliori giocatori del mondo. In cima alla lista, ovviamente, c'è Rafael Nadal, uno dei primi ad essersi registrato, e che sembra determinato a difendere il suo titolo con la determinazione per cui lo conosciamo”.

Il Rolex Monte-Carlo Masters è il primo torneo europeo nella categoria ATP World Tour Masters 1000.