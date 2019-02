Calcio, Promozione. Dianese & Golfo-Sanstevese, derby sentito e ricco di fascino: sfida nella sfida per le squadre di Bencardino e Siciliano

Il campionato di Promozione domenica prossima si regalerà un match molto sentito e tutto da seguire con in campo, al 'Marengo' di Diano Marina, il derby tra Dianese & Golfo e Sanstevese: ma come arrivano le due compagini a questo appuntamento?

Base giallorossoblù. La Dianese & Golfo, dopo un solo punto realizzato in cinque partite, negli ultimi 180 minuti di gioco ha sterzato e si è regalata le vittorie contro Voltrese e Mignanego che l'hanno tirata fuori dalla zona bassa della classifica. La compagine di mister Bencardino è in fiducia e arriva a questo appuntamento con un Simone Burdisso in forma smagliante (possibile uomo derby?) e la cabala dalla sua parte: tra campionato e coppa negli ultimi due anni ha sempre battuto i rivali tranne in un occasione (1-1 di Coppa Italia Promozione lo scorso agosto).

Casa Sanstevese. Situazione diversa in casa Sanstevese che dopo quattro risultati utili consecutivi, è scivolata a Pian di Poma contro il Legino. La compagine di mister Siciliano vuole ripartire con un risultato prestigioso contro i giallorossoblù, vera bestia nera. La squadra di Santo Stefano al Mare vede la salvezza diretta a cinque punti, ma è consapevole nelle proprie forze. L'uomo derby? Può essere rappresentato in Alessio Stamilla, tornato a giocare ad altissimi livelli.

Ultimi precedenti. Nelle ultime sfide dirette la bilancia è girata verso la Dinese & Golfo. Nella scorsa stagione, in Prima Categoria, i giallorossoblù hanno sempre vinto tra coppa e campionato, mentre quest'anno dopo l'1-1 di Coppa Italia ad agosto è arrivato il 3-0 esterno di Brignoli e compagni.

Stagione 2017/2018

Coppa Ligura: Dianese & Golfo-Sanstevese 1-0

Prima Categoria: Sanstevese-Dianese & Golfo 2-4

Prima Categoria: Dianese & Golfo-Sanstevese 3-0

Prima Categoria - Playoff : Sanstevese-Dianese & Golfo 1-3

Stagione 2018/2019

Coppa Italia Promozione: Dianese & Golfo-Sanstevese 1-1

Promozione: Sanstevese-Dianese & Golfo 0-3