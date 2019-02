Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, è un Lorenzo Franzone show: "La vittoria sulla Carlin's Boys pesa tantissimo. Ora dobbiamo crederci"

La vittoria sulla capolista Carlin's Boys potrebbe avere un peso particolare non solo sul campionato di Seconda Categoria, ma sul futuro di un Atletico Argentina tonico e cinico.

"La vittoria sulla Carlin's Boys pesa tantissimo". A segnare una delle tre reti sul campo dei neroazzurri è Lorenzo Franzone, grande ex di turno, che in questo campionato ha sempre trovato la porta con grande facilità nonostante qualche infortunio di troppo: "La vittoria di domenica scorsa contro la Carlin's Boys pesa tantissimo - sottolinea il bomber rossonero - e deve darci gli stimoli per continuare e non mollare niente fino alla fine, partita dopo partita. Penso che comunque non dipenderà solo da noi la classifica finale".

"La mia prestazione tra le più concrete". Franzone non si nasconde e giudica la prestazione sui neroazzurri: "Non saprei dirti se sia stata una delle migliori prestazioni stagionali - evidenza l'attaccante - ma sicuramente una delle più concrete. Dobbiamo lavorare ancora molto su determinati meccanismi e ci stiamo allenando bene per arrivare a quello che il mister chiede".

"Ogni allenatore porta qualcosa di diverso". Ma cosa è cambiato da Stecca a Sammassimo fino ad arrivare a Pesante per i rossoneri? "Ogni allenatore porta qualcosa di diverso. Di sicuro sono passati tanti moduli e adattamenti tattici - evidenza Franzone - ma ognuno di noi ha sempre dato il massimo in ogni circostanza. Ora sta a noi cercare di metterci a disposizione e lavorare al meglio per l'obiettivo comune".

"Dobbiamo crederci". L'attaccante è fiducioso per il proseguo del campionato della sua squadra, in ottica primo posto: "Dobbiamo crederci, non si può scendere in campo senza la voglia di vincere sempre. In questo modo noi sicuramente faremo il nostro e poi tireremo le somme alla fine sperando in qualche passo falso degli altri, ma in questo momento dobbiamo solo guardare in casa nostra e per sperare di vincere il campionato dobbiamo mettere in campo ogni domenica la voglia di vincere senza accontentarci di niente di meno dei 3 punti. Poi vinca il migliore come sempre".