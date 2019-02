Calcio, Serie D. Sanremese, c'è l'esame Chieri da superare per restare in scia al Lecco

La Sanremese ricomincia ad allenarsi per preparare al meglio la temibile e difficile trasferta di domenica prossima sul campo del Chieri. I torinesi sono un avversario complicato e da superare per un vero e proprio esame di maturità in casa biancoazzurra.

Occasione importante. I matuziani vogliono confermare l'ottimo momento con 12 punti raccolti su 15 nel girone di ritorno. Uscire con il bottino pieno dalla provincia di Torino potrebbe valere molto, visto che la capolista Lecco nei prossimi 180 minuti di gioco dovrà riuscire a superare due ostacoli complicati come Folgore Caratese e Savona.

Il Chieri, dove gioca l'ex bomber matuziano Mark Gaeta, potrebbe arrivare all'impegno di domenica un po' appesantito, visto che i piemontesi scenderanno in campo oggi pomeriggio (ore 14.30) in trasferta contro il Milano City per il recupero della giornata numero 22 e con il match rinviato per maltempo.