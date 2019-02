Ginnastica: doppio appuntamento nel fine settimana per le atlete della 'Riviera dei Fiori' a Torino e in Francia

E’ stata la palestra della storica Reale Società Ginnastica di Torino, sabato scorso, la sede di gara della 1a Prova del Campionato Nazionale Gold, individuale e syncro, di trampolino elastico zona territoriale nord.

Le gare in programma a Torino (prossima prova in marzo a Milano), hanno proposto due esercizi: un obbligatorio con elementi imposti leggermente più difficili rispetto al passato ed un libero che richiedeva un giusto equilibrio tra inserire difficoltà elevate e una corretta esecuzione tecnica. La Ginnastica Riviera dei Fiori, nonostante le assenze per influenza di Thomas Soscara e di Ludovica Razzoli (che avrebbero avuto buone possibilità per ben figurare e che hanno compromesso la partecipazione di due coppie nel Syncro), hanno interpretato bene le situazioni di gara ottenendo ottimi risultati in questa disciplina olimpica spettacolare e certamente ‘impegnativa’ dal punto di vista fisico e tecnico.

Nella gara individuale, gradino più alto del podio con due punteggi molto interessanti per la Junior Sima Papone. Nelle Allieve altro podio con un meritato argento per Alice Eremita, 4ª classificata Emma Ortu nelle junior, 5° Francesco Bianchi sempre Junior e le due allieve più giovani Alice Pegoraro 7ª e Alessia Saccoccia 9ª.

Due le coppie del syncro che hanno disputato la gara, nelle junior femminile argento per le nostre Alice Eremita e Emma Ortu e nelle Allieve 4ª classificata e podio sfiorato per poco da Alice Pegoraro ed Alessia Saccoccia. Anche la stagione appena iniziata parte con risultati soddisfacenti che gratificano tutto l’intero staff tecnico societario che collabora con il responsabile della sezione trampolino Stefano Crastolla , con l’importante presenza in campo gara di Giulia Bellone che incoraggia e consiglia da atleta senior e tecnico le giovani compagne di squadra.

Sempre per il trampolino, domenica scorsa a Cuers (Marsiglia), si è svolta la prima prova del campionato individuale Region Federale Elite della Federazione Francese di ginnastica. La gara ha visto la partecipazione di due ginnaste della Riviera che da alcuni anni si allenano anche a Montecarlo e che gareggiano con i colori dell Etoile De Monaco. Nella categoria National 15/16 anni Sima Papone, dopo aver vinto a Torino, ha bissato il successo anche in Francia con due esercizi entrambi sopra i 40 punti che gli hanno consentito di salire sul gradino più alto del podio. Bene anche Ludovica Razzoli classificatasi al 5° posto in una gara combattuta che ha visto tre ginnaste con un punteggio totale molto vicino 80,835 la 3ª e 79,020 la 5ª.

I problemi certo non mancano per poter competere in discipline tecniche quali la ginnastica che richiedono palestre idonee, attrezzate con tecnici appassionati e preparati in continuo aggiornamento, ma il calendario nazionale vedrà tanti nostri ginnasti scendere in campo gara, e confidiamo di toglierci anche in questo nuovo anno delle soddisfazioni, senza trascurare il numeroso vivaio che ci garantirà in futuro di continuare sulla strada intrapresa nella ritmica, l’artistica maschile e femminile, il trampolino elastico e l’acrobatica.