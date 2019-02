Tennis. Challenger Chennai: buona la prima per il sanremese Gianluca Mager

CHALLENGER CHENNAI - 2°TURNO -

MAGER-ALTAMIRANO 6/3 6/1

Il sanremese Gianluca Mager conferma il proprio ottimo stato di forma e dopo la conquista del torneo di Koblenz, inizia con il piede giusto anche il Challenger di Chennai, in India.

Mager in discesa. All'alba Mager ha superato in due set, nel secondo turno del tabellone principale, l'americano Altamirano in due set. Partita iniziata subito nel migliore dei modi per il tennista seguito da Matteo Civarolo e che si allena al Tennis Sanremo. Nel primo set Mager scatta sul 2-0, vola sul 4-1 e chiude 6/3. Nel secondo set il sanremese chiude il discorso con un netto 6/1.

Nel prossimo turno Mager incontrerà l'australiano Harris che in questo turno ha eliminato in due set l'asiatico Yang.