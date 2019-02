Calcio. Dianese & Golfo, debutto in Prima Squadra per Andrea Macaluso e Matteo Schisa: la soddisfazione della società

"L'obiettivo primario è quello di formare quanti più giocatori possibili". La crescita di questi e altri ragazzi, comunque, va di pari passo con i buoni risultati della Juniores di mister Torregrossa che è in lotta per un posto nei playoff di categoria: "L'obiettivo primario è quello di formare quanti più giocatori possibili - sottolinea il Presidente Luca Spandre - che integrino la rosa della nostra Prima Squadra. Devono crescere soprattutto a livello di mentalità ed intensità, oltre che nella concentrazione ".

Dianese & Golfo in formato linea verde. Domenica scorsa hanno esordito nel campionato Promozione, in occasione del match sul campo del Mignanego, due ragazzi 2001: Andrea Macaluso e Matteo Schisa .

"Lavorare in prospettiva, formare e far crescere i ragazzi - sottolinea il Presidente - affinché siano pronti per il salto, sarà inevitabilmente uno scopo della società, credere nei giovani e lanciarli, in modo da far parte della Prima Squadra in pianta stabile".