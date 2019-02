Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, Nicola Veneziano guarda con fiducia alla sfida contro l'Angelo Baiardo: "Mi aspetto una grande partita"

Il Ventimiglia vuole uscire da un momento non certo facile, con i granata che non vincono ormai da un lungo periodo nel campionato di Eccellenza.

"Contro il Vado abbiamo pagato un paio di leggerezze". Domenica pomeriggio i frontalieri saranno impegnati nella scivolosa trasferta sul campo dell'Angelo Baiardo dove la squadra di mister Soncin proverà ad ottenere l'intera posta in palio. E' il Direttore Sportivo Nicola Veneziano a fare un passo indietro allo scorso turno di campionato:

"La prestazione della squadra contro il Vado è stata buona - sottolinea Il DS granata - abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra. Purtroppo abbiamo pagato un paio di leggerezze in fase difensiva, dispiace perché i ragazzi avevano fatto una grande partita".

"Domenica mi aspetto una grande partita". Veneziano è fiducioso per il match sul campo dell'Angelo Baiardo: "Per domenica mi aspetto una grande partita - evidenza il Direttore Sportivo - e di raccogliere i punti che in questo momento ci servono per uscire da una posizione di classifica che onestamente non meritiamo".