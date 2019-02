Calcio studentesco: la Media Biancheri ed il Fermi-Polo-Montale si laureano campioni provinciali

Si sono svolte martedì scorso, in una splendida giornata di sole, le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi di calcio a 11 allo 'Zaccari' di Camporosso. Le rappresentative delle scuole, dirette da Antonella Costanza (Media Biancheri e l’Istituto Fermi-Polo-Montale di via Roma) hanno partecipato alle fasi provinciali dei campionati studenteschi di calcio a 11.

Gli studenti hanno giocato, combattuto, collaborato sotto le direttive dei loro insegnanti, Maura Bastianelli e Simona Montessoro per la media Biancheri e Maurizio Bosio ed Ennio Capano per l’Istituto Fermi-Polo-Montale, divertendosi e ottenendo 4 vittorie su quattro incontri risultando campioni provinciali nei rispettivi gironi.

Da notare che diversi alunni della Media Biancheri militano in squadre di un certo livello e, addirittura, il portiere Domenico Moro è stato selezionato da una grande squadra di serie A mentre Mattia Anzalone milita nelle fila del Monaco. Gli studenti del Fermi-Polo-Montale, che ha già fatto il pieno di iscritti per il prossimo anno scolastico, hanno confermato la vittoria dello scorso anno.

"Non ci resta che applaudire gli studenti ed i loro insegnanti - evidenziano dalle scuole ponentine - che si dedicano all’organizzazione dell’attività sportiva delle loro scuole così da miscelare l’attività motoria e lo studio per formare in modo equilibrato e completo i giovani che frequentano, permettendo loro di integrarsi e frequentare la scuola in modo più motivato e gioioso".