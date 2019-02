Tennis. ATP Cordoba: Fognini superato da Bedene. Sfumano i quarti di finale per l'armese

ATP CORDOBA - 2*TURNO -

FOGNINI-BEDENE 1/6 4/6

Niente da fare per Fabio Fognini a Cordoba. In terra argentina inizia in salita il toru sudamericano del tennista armese che nel secondo turno del torneo viene eliminato in due set dallo sloveno Bedene.

Il match. Fognini inizia non bene la sfida con l'avversario che scatta bene sullo 0-4 e sul 1-5, compromettendo il primo set che viene portato a casa dal numero 65 della classifica ATP per 1/6. Nel secondo set c'è più equilibrio, la racchetta di Arma di Taggia va sul 3-1, viene ripreso sul 3-3 prima e 4-4 subito dopo. E' un break decisivo a regalare i quarti di finale allo sloveno.

Prossimo appuntamento per Fognini la prossima settimana a Buenos Aires.