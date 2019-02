Volley. Fine settimana intenso per le formazioni del Bordivolley: si inizia con l'Under 18 femminile

Il Bordivolley si appresta a vivere un fine settimana ricco di impegni: analizziamo l'agenda delle squadre bordigotte nei vari campionati di categoria.

Venerdì 8 febbraio. Si inizia nel tardo pomeriggio di oggi, quando alle ore 18.45 al Palazzetto dello Sport di Bordighera, la formazione under 18 femminile Bordivolley 2001 affronterà l'Alassio Laigueglia PGS.

Sabato 9 febbraio. Nella giornata di sabato alle 10.00, presso la Palestra Conrieri di Bordighera, debutto in campionato per la formazione maschile Under 13 nella formula 3 Vs 3 Bordivolley che dovrà affrontare nella prima giornata l'SDP Mazzucchelli Sanremo 'Impresa edile AMG' e 'Pasticceria San Romolo'.

In campo anche le due formazioni under 16 femminili, al palazzetto di Via Diaz, la prima alle 15.00 dove il Bordivolley Carrozzeria Rallye contro l'Arredamenti Anfossi e la seconda alle 17.00 quando il Bordivolley 2003 sarà di fronte all'AST Italia Sanremo. Sempre alle 17.00 in contemporanea la squadra Bordivolley Pasta Fresca Morena per il campionato under 16 maschile affronterà la Pallavolo Albenga.

Domenica 10 febbraio. Domenica si comincia alle 11.00 con la trasferta a Carcare, sul parquet della Pallavolo Carcare, con i ragazzi dell'Under 14 Bordivolley Ottica Barberis. Sempre alle 11.00, ma al Palasport di Bordighera, giornata di campionato anche per l'under 18 maschile del Bordivolley Autodemolizioni Fortunata che sarà di fronte ai pari età dello Zeta soft Sanremo.

Sempre al Palasport alle 17.30, in campo la Prima Divisione femminile del Bordivolley Gelateria Smile che affronta il Servisco Sanremo e in contemporanea sul secondo campo il Bordivolley Panificio Sant'Antonio contro la squadra del Lo feudo Costruzioni, valida per il campionato under 14 femminile. Si conclude al Palazzetto dello Sport 'Biancheri' alle 19.30, con altro match della formazione under 18 femminile del Bordivolley 2001 contro il VT ArmaTaggia.