Sanremo: nuova polemica sull'omologazione della pista di atletica, Bertellotti "Mettetevelo in testa è regolamentare!"

“Ogni tanto e con una periodicità che ci fa riflettere, la pista di atletica di Pian di Poma, viene presa di mira da sciocchi denigratori che spargono notizie infondate sull'impianto e dettagli ridicoli. In origine si diceva che era più corta, poi più lunga, poi in discesa e via discorrendo. Si arrivò a ventilare che tra l'erba del prato centrale si annidassero delle vipere”.

Interviene polemicamente Vittorio Bertellotti, professore di Educazione Fisica ed allenatore della As Foce, scagliandosi contro chi ha detto che la pista non sarebbe omologata. “Non ci resta che smentire nuovamente – prosegue – perché la pista, fu omologata da commissari di Fidal e Coni e registrata come ‘impianto di categoria A’ 5 anni fa. Il fondo della pista, della ditta Mondo, è lo stesso della struttura olimpica di Londra del 2012. Quest’anno ci sarà il rinnovo della omologazione, che darà ancor più peso alle migliorie che sono state effettuate nel frattempo: impianto di illuminazione, pannelli solari e risparmio energetico. Ma, oltre alla ‘Categoria A’ non si può andare”.

“I denigratori – termina Bertellotti - forse politici o forse no, sono serviti. Negli Uffici comunali e nella segreteria del campo, ad ogni modo, esiste ed è visibile il verbale delle omologazioni, compresi gli attrezzi”.