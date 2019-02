Calcio, Prima Categoria. Camporosso, esame Borghetto da superare. Luci: "Partita molto delicata. Siamo pronti anche grazie al contributo di Piero Arena"

PRIMA CATEGORIA - 16^GIORNATA -

ASPETTANDO... CAMPOROSSO-BORGHETTO

Il Camporosso va a caccia del bottino pieno dopo la pausa, ospitando il pericolante Borghetto (domani pomeriggio, ore 15). I rossoblù vogliono restare in scia della Veloce Savona e confermare quello fatto vedere di buono nelle ultime uscite con le vittorie contro Plodio, Quiliano & Valleggia e Cervo FC.

"Partita molto delicata". Alla vigilia della sfida contro i granata analizza la sfida mister Carmelo Luci che non si fida dei savonesi: "E' una partita molto delicata - esordisce il tecnico alla vigilia - visto che stiamo entrando nella parte più importante del campionato. A me le soste non piacciono, ed è sempre un'incognita ripartire anche se è passata una sola settimana. Ho chiesto ai miei ragazzi di fare un sforzo mentale e fisico per tornare subito in carreggiata: ci aspettano tutte finali e dobbiamo essere pronti".

"Un grazie a Piero Arena". Il tecnico ringrazia il collaboratore Piero Arena che regala un grande contributo durante la settimana: "Contro il Borghetto mancheranno Cascina, Piantoni, Orlando e Calcopietro, ma come sempre cercheremo di sopperire a tutto e siamo pronti. Questa settimana siamo riusciti a fare un ottimo lavoro grazie a Piero Arena - sottolinea Luci - che mi dà una grossa mano a livello fisico e per la gestione del gruppo: e di questo lo voglio ringraziare".