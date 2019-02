Calcio, Serie D. Sanremese, trasferta scivolosa con il Chieri. Lupo: "Partita molto difficile, è uno snodo cruciale della stagione"

Trasferta impegnativa per la Sanremese dopo la vittoria interna contro la Pro Dronero. I biancoazzurri domani saranno di scena sul campo del Chieri, formazione che naviga a ridosso della zona playoff a meno due punti dal Ligorna.

I piemontesi dell’ex matuziano Gaeta sono reduci dalla vittoria di mercoledì scorso (recupero della gara rinviata domenica causa maltempo) sul campo del Milano City.

"E' la squadra che mi ha impressionato di più all'andata per il gioco e per gli uomini che ha a disposizione – commenta mister Alessandro Lupo alla vigilia – dovrebbe essere con noi nelle prime posizioni della classifica. Domani sarà uno snodo cruciale per capire che cosa possiamo fare, è una partita molto difficile per il valore della squadra che affronteremo.

"Sono forti, dovremo fare un’impresa per portare a casa un risultato positivo".

Per l'impegno di domani mister Lupo avrà a disposizione tutti gli effettivi della rosa.