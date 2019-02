Pallacanestro: il BC Ospedaletti perde ma non sfigura contro il CUS Genova

BCO-CUS Genova 77-98 20/27 18/33 22/21 17/17

BCO: Rossi 26, Gilardino 14, Revetria 13, Colombo 8, Zunino 5, Carlucci 4, Picerno 3, Vivo 2, Formica, Olivari.

Cus Genova: Vallefuoco N. 26, Bedini 24, Costacurta 12, Zavaglio 9, Mangione 8, Dufour 6, Vallefuoco S. 6, Pampuro, 3 Ferraro 4, Bestagno, Bianco.

Partita spettacolare al Palaisnart, dove si affrontano i campioni regionali uscenti e il BCO quest’anno relegato al fondo della classifica, ne esce fuori un match intenso con gli Orange a rincorrere ma sempre presenti sospinti da uno splendido Gilardino e uno Zunino dirompente, primo quarto equilibrato, secondo quarto dove succede di tutto, Colombo all’ennesimo fallo subito (ne subisce tanti fischiano 1 su 5), sbrocca e viene espulso, gli Orange perdono il loro faro ma non demordono, anzi nei secondi due quarti sospinti da un ritrovato Rossi ed un Revetria positivo tengono e non sfigurano contro i quotatissimi biancorossi genovesi. Grande prestazione per i cussini dell’ex Nicola Vallefuoco.



Il Coach Lupi: “Non sono queste le partite per noi, però finalmente ho visto determinazione e rispetto delle regole, vogliamo lottare, non molliamo, voglio ancora di più lavoro in palestra".