Pallacanestro: intenso week end per le squadre dell’Olimpia basket Taggia. i risultati

Intenso week end per l’Olimpia basket Taggia. Tutte le quadre impegnate negli incontri dei rispettivi campionati.

Aquilotti

I piccoli atleti delle squadre Aquilotti Senior (2008-2009) e Aquilotti Junior (2009-2010) dell'Olimpia e del BCO ( Ospedaletti) si sono scontrati in due match a distanza di pochi giorni.

Il primo ha visto i due gruppi dei “grandi” sfidarsi sul parquet di via Isnart a Ospedaletti dove sono usciti vincitori i Taggiaschi, mentre nella sfida tra i più piccoli giocata tra le mura amiche della palestra Ruffini ha prevalso il BCO.

Due partite giocate con vero spirito sportivo e di aggregazione dai numerosi bimbi delle due squadre che hanno fatto divertire i tutti genitori sugli spalti.

U 13 Sistel

Tutte e due le squadre allenate dai coach Bellone e Zunino, impegnate nei campionati: la squadra u 13 regionale mostra notevoli segni di miglioramento incontrando a Taggia la forte squadra del Loano capolista: l’incontro vede prevalere il Loano , ma con un risultato nettamente migliore rispetto all’andata.

La squadra u 13 Elite Sistel sabato a Taggia incontra la capolista Gino Landini di Lerici e con una grande prestazione prevale consolidando la seconda posizione in classifica. Grande l’entusiasmo dei genitori e dei ragazzi.

U 14 elite (squadra in collaborazione con Imperia BKI).

Buona prestazione dei ragazzi allenati dai coach Pionetti e Risso che a Chiavari incontra la squadra del Blue Sea. Il risultato rimasto in bilico per tutto l’incontro vede al termine prevalere la squadra di casa ma con evidenti segnali di miglioramento da parte dei ragazzi di Taggia/ Imperia

U 15 silver

La squadra u 15 vince con una prestazione intensa in casa contro la squadra di Finale ligure che attualmente occupa la terza posizione in classifica. I ragazzi di coach Amato giocano con grinta e il risultato non e’ mai stato in discussione. Con questa intensita’ di gioco si puo’ ben sperare per il futuro.

