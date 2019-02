Calcio, Eccellenza, 20a giornata. Vado-Imperia e Pietra Ligure-Finale i clou. Cairese all'esame Alassio FC

La giornata numero 20 del campionato di Eccellenza mette sul piatto un turno molto interessante dove salta all'occhio subito un doppio derby ponentino dai mille incroci: analizziamo le otto partite che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

I match clou di giornata riguardano i derby ponentini che potrebbero riaccendere anche per qualche compagine il sogno primo o secondo posto. Il Vado ospita l'Imperia seconda della classe in coabitazione e proverà ad ottenere altri punti pesanti, mentre è sfida-spareggio tra Pietra Ligure e Finale. La capolista Cairese prova a confermarsi in vetta, ma c'è da superare l'esame Alassio FC.

Sulla carta partita semplice per la Genova Calcio che ospita il Molassana, mentre la Rivarolese (n campo alle 16.30) si trova di fronte il pericoloso Rapallo.

Partita chiave per il Ventimiglia, che sul campo dell'Angelo Baiardo, non può sbagliare per togliersi dalle zone basse della classifica. In chiave salvezza match interno che vale doppio per l'Albenga contro la Sammargheritese, mentre chiude questo turno la sfida tra il fanalino di coda Valdivara e il Busalla.