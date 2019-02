Calcio, Prima Categoria, 16a giornata. Veloce-Pontelugo vale doppio. Camporosso, occasione importante

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una giornata numero 16 molto interessante e tutta da seguire nel Live Score su Rivieraspot.it e Svsport.it: analizziamo le sfide in programma.

La partita clou del turno è senza dubbio quella tra la capolista Veloce Savona e il Pontelungo, con gli ospiti che sono una delle squadre più in forma del campionato. Da questo match ne può trarre vantaggi il Camporosso secondo in classifica a sole tre lunghezze dalla vetta con il match interno contro il Borghetto.

In chiave playoff match interni da non sbagliare per Soccer Borghetto e Speranza Savona: i biancorossi ospitano il Cervo FC, mentre i rossoverdi avranno di fronte l'Aurora. Il Don Bosco Valle Intemelia vuole la prima vittoria del nuovo anno e contro il Plodio ultimo in classifica l'occasione di sbloccarsi è importante, così come per il Quiliano & Valleggia sul campo dell'Altarese.

Chiude questo turno di campionato le sfida interna della Baia Alassio che ospita il Letimbro.