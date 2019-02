Calcio, Prima Categoria. Il Don Bosco Valle Intemelia riparte nel segno di Marafioti: "Vittoria importante per il morale. Rete dedicata al mio amico Bianco"

Manuel Marafioti, in rete per il Don Bosco Valle Intemelia contro il Plodio

Il Don Bosco Valle Intemelia ritrova la vittoria in campionato, Con il 3-0 al Plodio fanalino di coda i biancorossi provano a rimettersi in marcia dopo un inizio d'anno nuovo da incubo, anche grazie ad una prestazione importante.

Al fischio finale a Rivierasport.it è bomber Manuel Marafioti, autore della prima rete con una prodezza su punizione, ad analizzare la vittoria dei biancorossi: "Questa è una vittoria importante per il morale - dichiara l'attaccante - e la vorrei dedicare al mio amico Bianco".

"L'obiettivo che ci siamo prefissati è solo quello di dare il massimo tutte le domeniche, almeno per non rimetterci la faccia e finire in zone pericolose che a inizio anno non erano nei nostri programmi".