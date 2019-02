Calcio, Promozione, 20a giornata. Ospedaletti e Loanesi, sfida a distanza. Il Bragno a caccia del colpo

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 20 molto interessante e tutta da seguire, con il duello in testa alla classifica che proseguirà. seguite i match nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Continua la sfida a distanza tra la capolista Ospedaletti e l'inseguitrice Loanesi, divise da un solo punto: gli orange debuttano sul nuovo terreno di casa contro il Celle Ligure, mentre i rossoblù ospitano il Vallescrivia. Il Bragno proverà a diminuire lo svantaggio, ma in terra genovese con l'Arenzano non sarà facile. Il Taggia proverà ad uscire indenne dalla trasferta contro il Varazze, altro avversario non semplice.

In chiave playoff partita da non sottovalutare per Sestrese e Legino: i verdestellati saranno impegnati al derby genovese esterno sul campo del Serra Riccò, mentre i savonesi ospitano la Voltrese. Da seguire anche il derby tra Dianese & Golfo e Sanstevese, mentre occasione importante per il Ceriale tra le mura amiche contro il Mignanego ultimo della classe.