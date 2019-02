Calcio, Promozione. Dianese & Golfo, derby super: l'uragano Burdisso si scatena sulla Sanstevese

PROMOZIONE - 20^GIORNATA -

DIANESE & GOLFO-SANSTEVESE 5-1

Reti: 23' Canu, 37' 38' 85'Burdisso, 53'Mhari (D) 83'El Kamli (S)

Dianese & Golfo: Bortolini, Lufi, L. Vassallo, Brignoli., Ippolito, Colli, Mhari, Garibbo. Burdisso, Piazza, Canu. A disposizione (Rizzo, Talladira, Muca, Mane, Schisa, Macaluso, Chariq, Greco, Numeroso). Allenatore: Bencardino

Sanstevese: D'Ercole, Grandi, C. Gagliardi, Stella, Cioffi, Lanteri, La Greca, G. Calvini, Cruzo, El Kamli, Brizio. A disposizione (B. Raguseo, Russo, Driss, A. Geraci, Rambaldi, Valenzise) Allenatore: Siciliano

Arbitro: Dinapoli di Savona

L'atteso derby tra Dianese & Golfo e Sanstevese è terminato con il risultato di 5-1. Non è riuscito il miracolo alla squadra di Siciliano di ribaltare il 3-0 del primo tempo.

Dopo la sconfitta con il Legino in casa, ora questa batosta e la via per la salvezza si complica notevolmente. La squadra di Bencardino ha disputato una partita praticamente perfetta, con un Burdisso immenso, autore di una magnifica tripletta ed ora, con la terza vittoria consecutiva e la salvezza ad un passo, i play-off non sono più un sogno.