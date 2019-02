Calcio, Promozione. Taggia cinico contro il Varazze. Maiano esalta la prova dei suoi ragazzi: "Risultato molto importante. Botti? Sta facendo un'ottima stagione"

Il Taggia ottiene tre punti molto importanti sul difficile campo del Varazze. Un 1-0 che conferma la forza di questo gruppo e la grande voglia di andare a prendere quel primo posto che virtualmente è distante cinque punti aspettando la sfida di mercoledì in casa contro il Ceriale.

Ad analizzare la vittoria in terra savonese è mister Christian Maiano: "Questo è un risultato molto importante - esordisce il mister - perché conquistato su un campo difficile contro una squadra molto temibile che cerca di fare un calcio propositivo. Se aggiungiamo il vento e le assenze di alcuni giocatori importanti che avevamo, questo risultato diventa veramente importante per noi e per il nostro morale".

"Abbiamo faticato molto a impostare e manovrare il gioco come volevamo - sottolinea il tecnico giallorosso - ma dal lato difensivo siamo stati veramente eccezionali. Non abbiamo concesso grandi occasioni ai nostri avversari, siamo stati sempre corti e così facendo abbiamo limitato gli spazi ai nostri avversari. I miei ragazzi hanno saputo soffrire quando c’era da soffrire e non hanno mai perso la testa: sono molto orgoglioso di loro".

"Botti? Sono contento per Luca - evidenza Maiano - perché sta facendo un’ottima stagione. Anche oggi è stato molto importante e non solo per il gol decisivo".