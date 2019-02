Calcio, Seconda Categoria. L'Atletico Argentina mette pressione alla Carlin's Boys. Ma mister Pesante è cauto: "Non dobbiamo essere contenti per il gioco espresso"

L’Atletico Argentina ci ha preso gusto e non si ferma più: oggi è arrivata infatti la quarta vittoria consecutiva. Gli avversari di turno, un ottimo San Bartolomeo Calcio rimasto in partita per più di un’ora, si sono dovuti arrendere a Cariello e compagni dopo esser stati capaci di rimontare un doppio svantaggio. Ora per i ragazzi di mister Pesante arrivano due trasferte sulla carta più semplici, ma guai ad abbassare la guardia: la rincorsa alla Carlin’s Boys non può fermarsi.

Nel post partita ecco le dichiarazioni di mister Giampiero Pesante: “Bene per la vittoria ma non dobbiamo essere contenti per il gioco espresso e per la scarsa attenzione mostrata in diverse situazioni. I tre punti sono fondamentali per continuare la rimonta”.