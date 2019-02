Calcio, Serie D, 23a giornata. Sanremese, c'è la trasferta-trappola Chieri da superare (ore 14.30)

La Sanremese va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato. Nella settimana più lunga per la città di Sanremo, con il sipario sulla 69a edizione del Festival (con la visita a sorpresa di Alessandra Amoroso al 'Comunale' alla squadra), i biancoazzurri sono pronti per la sfida sul temibile campo del Chieri.

Trasferta trappola. In terra torinese (calcio d'inizio ore 14.30, arbitro Madonia di Palermo) i biancoazzurri di mister Lupo dovranno superare una vera e propria trasferta trappola, visto che i torinesi sono reduci dalla vittoria nel recupero ottenuta in trasferta contro il Milano City portandosi a soli due punti dai playoff.

Il tecnico potrebbe opporre al Chieri questo undici: Manis in porta; Fiore, Giubilato, Videtta, Anzaghi in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Molino, Lo Bosco, Scalzi in attacco.

C'è da tenere il ritmo della capolista Lecco, sempre a otto lunghezze dai matuziani e impegnata nella complicata trasferta contro la Folgore Caratese. L'ostacolo in piùnel Chieri si chiama Mark Gaeta: l'ex attaccante della Sanremese è in forma e continua a segnare.

