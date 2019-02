Calcio, Serie D. In casa matuziana c'è rammarico per la sconfitta di Chieri. Fava: "Ma non meritavamo di perdere"

La Sanremese cade sul campo del Chieri per 3-2, ed è il secondo stop esterno del 2019 su tre match giocati.

Il rammarico è alto in casa matuziana per questo scivolone proprio come afferma il Direttore Generale biancoazzurro Pino Fava al fischio finale: "Non meritavamo di perdere – ha dichiarato il DG – le decisioni arbitrali non ci hanno favoriti, un primo gol su rigore molto dubbio, un secondo gol con il sospetto di un fuorigioco e poi il terzo per una disattenzione nostra hanno reso vana la prestazione della squadra".