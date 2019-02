Calcio, Serie D. L'ex Sanremese Mark Gaeta non perdona e si fa un bel regalo per i suoi 27 anni: "Vittoria importantissima contro una squadra forte. Ma che emozione sfidare i matuziani"

Protagonista in casa Chieri della vittoria contro la Sanremese è l'ex Sanremese Mark Gaeta, che con una pesante doppietta ha contribuito al 3-2 per la sua squadra.

"Vittoria importantissima contro una squadra forte". L'attaccante si è fatto un bel regalo nel giorno del suo 27° compleanno e a Rivierasport.it esterna tutta la sua soddisfazione per la vittoria di oggi contro i suoi ex compagni di squadra: "E' stata una vittoria importantissima contro una squadra forte - esordisce nel post partita il bomber del Chieri - l'abbiamo preparata molto bene ed è stata una gara divertente, con due squadre che ricercano molto le giocate palla a terra".

L'attaccante ha delle dediche speciali dopo questa doppietta: "Le dediche dei 2 gol vanno a mio papà, al mio migliore amico Matteo che hanno compiuto nei giorni scorsi gli anni".

"Emozione generale". Gaeta ha vissuto una giornata non certo uguale alle altre: "E' stato emozionale in generale - sottolinea l'ex bomber matuziano - ma non solo per i gol, anche dalla preparazione alla gara in settimana, al riscaldamento fino ai 90 minuti di gioco. Sentivo tanta emozione e penso che il merito più grosso di oggi è stata la corretta gestione emotiva".

"Nessuna punizione alla mia ex squadra". L'attaccante del Chieri chiude con un parere sulla sua ex squadra: "Non ho voluto dare nessuna "punizione" alla mia ex squadra, per me contano solo gli obbiettivi personali e quello di squadra: tutte le risorse sono indirizzate qui. Per me Sanremo è una grande piazza - conclude Gaeta - ha una bella squadra con grandi individualità come spinosa, Scalzi e Taddei che gioca un bel calcio e sta facendo un buonissimo campionato".