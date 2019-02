Calcio, Serie D. Sanremese, mister Lupo analizza la sconfitta contro il Chieri: "I nostri avversari non hanno rubato nulla, ma non mi è sembrato di giocare ad armi pari"

La Sanremese cade sul campo del Chieri e deve cedere alla legge dell'ex, visto che Mark Gaeta realizza una doppietta nel 3-2 finale.

Nel post partita analizza la sconfitta in casa matuziana mister Alessandro Lupo: "Sapevo del valore dell’avversario, loro non hanno rubato nulla perché sono un'ottima squadra e non posso dire niente ai miei ragazzi – ha dichiarato al termine della partita mister Alessandro Lupo – abbiamo avuto due infortuni importanti però sul 2-2 pensavo di riuscire a portarla a casa, poi è uscito il grande gol del Chieri.

Sono stati bravi i ragazzi a rimanere lucidi in una partita che ho avuto l'impressione fosse un po' sbilanciata, a volte la compensazione dei fatti porta a fare dei pensieri…

E' stata una bella partita, rotta nell'equilibrio del rigore, poi l'abbiamo rimessa a posto e una grande giocata ha spostato di nuovo l'inerzia. Non voglio fare polemiche, ma non mi è sembrato di giocare ad armi pari. Ma ripeto che loro non hanno rubato nulla".