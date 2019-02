Calcio. Imperia, tutti i risultati del settore giovanile: analizziamo il fine settimana delle squadre neroazzurre (FOTO)

Anche in questo weekend i baby nerazzurri si sono rivelati all'altezza delle aspettative. Nella categoria Esordienti, una bella vittoria della squadra a 9 del mister Buonomo con la sempre forte formazione dei Blu Orange dell' Ospedaletti, che per l'occasione è scesa in campo con i sottoleva dei 2007.

Segue la vittoria dei ragazzi affidati al mister Monterosso, nel difficile campo dei cugini della Dianese & Golfo, in questa gara i nostri ragazzi hanno avuto la supremazia in tutti i tre tempi.

Buone prestazioni per le due squadre degli Esordienti 2007, che hanno collezionato una vittoria in casa, e pareggiato la partita fuori dalle propria mura contro i cugini dell'Oneglia Calcio. Per quanto riguarda i Pulcini 2008 del mister Comiotto che hanno messo in campo una vera supremazia tecnica, si sono aggiudicati l'incontro con i bravi ragazzi della Virtus Sanremo.

Ancora due vittorie per quanto riguarda la categoria Pulcini 2009 del Tandem Meda- Giannatasio, contro i pari età dell'Unione Sanremo, e i ragazzi del Taggia: anche in questa partita i bimbi hanno dimostrato una bella organizzazioni di gioco.

Da registrare la prima partita casalinga per i Pulcini 2010 a 7, gli stessi si sono dimostrati all'altezza delle aspettative aggiudicandosi l'incontro contro i pur validi cugini dell' Unione Sanremo.

Infine la nuova entrata per questo scorcio di campionato, i Piccoli Amici 2011 che hanno dimostrato il proprio potenziale contro una valida Onegliese.