Calcio, Ligue 1. Paris Saint Germain e Lille fanno il vuoto. Il Nizza batte il Lione

Il Nizza fa suo l’incontro clou della domenica sera, battendo, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Walter, il Lione. Tre punti importanti per i rossoneri che raggiugono, al quarto posto in classifica, Montpellier, Marsiglia e Saint Etienne.

Per il Lione la sconfitta significa un’ulteriore perdita di terreno nei confronti del Lille, che ha portato a 6 le lunghezze di vantaggio.

Balotelli va a rete per la seconda volta, con la maglia del Marsiglia e i “foceni” cominciano a rivedere i quartieri alti e a sperare in un “posto in Europa”. La vittoria dell’Olimpique in casa del Digione è, sotto questo punto di vista, beneaugurante per una squadra che, nel girone di andata sembrava aver perso ogni punto di riferimento con l’eliminazione dalle Coppe e tante sconfitte in campionato e che ora, grazie anche al mercato invernale, pare aver recuperato la giusta strada.

Anche il Monaco è andato vicino alla vittoria, fuori casa a Strasburgo, che già stava assaporando quando, nel recupero è stato raggiunto ed inchiodato sul 2 a 2.

Senza storie la vittoria del Paris Saint Germainsulla vittima di turno, questa volta è toccato al Bordeaux, mentre l’Angers è andato a raccattare tre punti importantissimi per la sua magra classifica in casa dello Strasburgo.

Senza storie pure la vittoria del Lille in casa del Guingamp e del Rennes sul Saint Etienne.

In settimana scenderanno in campo due delle tre squadre francesi che ancora sono in lizza nelle coppe europee.

Per la Champions sarà il Paris Saint Germain ad aprire le danze con una non facile trasferta a Manchester dove incontrerà lo United: la gara sarà disputata martedì 12 febbraio.

Giovedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, il Rennes, in Europa League, ospiterà gli spagnoli del Betis.

Poi si tornerà a parlare di campionato con la venticinquesima giornata che avrà il suo prologo venerdì 15 febbraio con Lione –Guingamp, un testa coda che anticiperà per i padroni di casa il turno di Champions. Nella giornata di sabato il Marsiglia cercherà di proseguire la sua rincorsa incontrando l’Amiens e il Monaco farà la medesima cosa col Nantes.

Il Nizza andrà in trasferta ad Angers per incontrare una squadra ringalluzzita dalla vittoria in trasferta a Strasburgo. Completerà il tabellino Nimes – Digione.

Domenica17, infine, l’incontro clou della sera sarà Saint Etienne – Paris Saint Germain. Faranno da contorno Bordeaux – Tolosa, Lille – Montpellier, Caen – Strasburgo e Reims – Rennes.

