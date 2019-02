Calcio. Ospedaletti, i ringraziamenti della famiglia Ozenda per l'intitolazione del nuovo campo sportivo

E' stato inaugurato nella giornata di ieri il nuovo campo sportivo di Ospedaletti, dedicato alla memoria dell'ex Presidente orange Claudio 'Ciccio' Ozenda. A Rivierasport.it i ringraziamenti della famiglia Ozenda, espressi attraverso le parole della figlia Luna:

"Ha fatto un piacere enorme a me e alla mia famiglia questa intitolazione per quello che ha rappresentato per mio papà l'Ospedaletti Calcio. Sono cresciuta vedendo passare al nostro ristorante Marinella generazioni di giovani calciatori orange, e ritrovarli domenica tutti presenti per papà è stato molto emozionante"

"Ci teniamo a ringraziare il Presidente Barbagallo, Mister Stragapede, la famiglia Sturaro e tutto il mondo orange per questa scelta. Io e la mia famiglia saremo sempre tifosi di questi colori, speciali per il nostro cuore!"