Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, Stefano Condrò in rete con il Plodio: "Vittoria che ci regala morale"

Il Don Bosco Valle Intemelia trova il primo successo del 2019. I tre punti arrivano contro il Plodio fanalino di coda, ma questo 3-0 può essere il giusto punto di partenza per i ragazzi di mister Medori.

"Vittoria importante". Protagonista contro i savonesi è stato anche il centrocampista Stefano Condrò, autore di una rete: "Sicuramente quella di ieri è una vittoria importante - sottolinea il mediano biancorosso - e che ci regala un po' di morale, ne avevamo bisogno. Speriamo che questo sia un punto di partenza per recuperare un po' di terreno perso. Voglio dedicare il gol ad una persona speciale".

"Auguro il meglio al Bordighera". Le voci di un possibile ritorno del Bordighera Sant'Ampelio in Seconda Categoria nella prossima stagione sono sempre più insistenti e su questo argomento Condrò commenta così una ripartenza della sua ex squadra: "Il ritorno del Bordighera Sant'Ampelio? Ho condiviso sei anni stupendi e ancora oggi sono legato alla società. Non posso fare altro che augurare il meglio - evidenza Condrò - sperando per loro che arrivi il campo".