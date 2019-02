Calcio, Promozione. Momento non semplice in casa Sanstevese e mister Siciliano non ci sta: "Non c'è la voglia di lottare, ognuno pensa al proprio orticello"

La Sanstevese sta attraversando un momento non facile del suo campionato di Promozione. A confermarlo è il netto 5-1 subìto dalla compagine di Santo Stefano al Mare sul campo della Dianese & Golfo, un risultato largo.

"Non c'è la voglia di lottare". Il tecnico Simone Siciliano è molto amareggiato, ma allo stesso tempo arrabbiato per l'atteggiamento dei suoi giocatori in campo: "Dopo un 5-1 c è poco da dire - esordisce il tecnico - siamo in un momento difficile dove non c'è la voglia di lottare, ognuno pensa al proprio orticello e questo mi fa rabbia perché non si ragiona cosi in una squadra in un gruppo che vuole salvarsi".

"Mi aspetto molto di più da chi dovrebbe dare l'esempio ai giovani". Il mister non è soddisfatto e lo esterna: "Posso dirti che ieri ha esordito un 2002, Cioffi, e ha fatto la sua partita. Mi aspetto molto di più da chi dovrebbe dare l'esempio ed essere da chioccia per i giovani - sottolinea Siciliano - ma questo non avviene. Anzi facciamo molte parole ma pochi fatti".