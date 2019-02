Calcio, Seconda Categoria. Virtus Sanremo, è nata una stella. Per Spoletta un debutto da sogno: "Non mi ispiro a nessuno in particolare. Un grazie a mister Moroni e alla squadra"

Spoletta e i suoi fratelli. La Virtus Sanremo continua a sfornare dalle proprie giovanili, soprattutto nella categoria Allievi, talenti incredibili e dopo Bastita un altro giovanissimo giocatore è andato a segno al debutto in Prima Squadra.

"Un grazie a mister Moroni per l'opportunità". L'attaccante esterno Spoletta, classe 2002, ha timbrato il cartellino contro il Legino B ed è immensa a Rivierasport.it la sua felicità: "Riuscire ad incidere subito fa piacere, spero di continuare così. Ci tengo a ringraziare mister Massimiliano Moroni per avermi dato questa possibilità - sottolinea il giovane attaccante matuziano - e alla squadra di avermi fatto sentire subito a mio agio".

"Non mi ispiro a nessuno in particolare, ma Gattuso..." Spoletta è uno dei giocatori più interessanti della provincia ma non ha un prototipo di calciatore famoso, se non un attuale allenatore: "Non mi ispiro a nessuno in particolare, anche se ammiro molto la grinta e la determinazione che aveva in campo Gennaro Gattuso - evidenza Spoletta - delle caratteristiche fondamentali nel calcio come nella vita".

"Il mio obiettivo è giocare e divertirmi". E ora dove può arrivare questo Spoletta nel proseguo della stagione della Virtus Sanremo? "Il mio obbiettivo e fare quello che ho fatto fino ad adesso, giocare e divertirmi. Credo di poter tranquillamente confermarmi".

In casa Virtus Sanremo oltre a Spoletta e Spoletta, ci sono altri giovanissimi in rampa di lancio: Tron, Coccoluto, Iacovetta, Oreglia e Nikola.