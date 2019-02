Calcio, Serie D. Sanremese, obiettivo voltare pagina dopo lo stop di Chieri

La Sanremese deve subito voltare pagina per mantenere il secondo posto che è ancora in saldo con sei lunghezze sul Savona (ma gli striscioni hanno una partita in meno), anche se non devono rilassarsi.

Trasferte altalenanti. Con la sconfitta subìta sul campo del Chieri, la compagine di mister Lupo torna dalle ultime quattro partite giocate lontane dal 'Comunale' con solo quattro punti in bottino, frutto del pareggio di Casale e del successo sulla Fezzanese. In terra torinese ci sono le note positive con la squadra che ha reagito allo svantaggio in due occasioni grazie alle reti di Videtta e Spinosa, tra i più in forma della rosa matuziana.

Calendario in discesa. Nei prossimi 180 minuti di gioco la Sanremese ha l'occasione di mettere da parte punti importanti, anche se il divario con la capolista Lecco sembra ormai non recuperabile, anche se nel calcio tutto è possibile. I biancoazzurri riceveranno domenica prossima lo Stresa e una settimana dopo saranno di scena sul campo del Borgaro fanalino di coda: una doppia occasione da sfruttare.