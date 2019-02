Pallanuoto. Rari Nantes Imperia: tutti i risultati del settore giovanile

Le giovanili della Rari Nantes Imperia sono scese in acqua anche questa settimana: analizziamo quello che è accaduto.

Per la categoria Under 13 femminile, le giallorosse abbattono Rapallo Pallanuoto 17-2. Sono più sfortunate le ragazze targate Under19 che cedono a Bogliasco 12-4.

Nel settore maschile arrivano le importanti vittorie della categoria Under 15 e dell'Under 17: i primi vincono ad Albenga, contro Idea Sport, per 5-10. I secondi hanno vita facile (30-1) in casa del Cairo.

Nulla da fare per la formazione Under 20, sconfitta a Camogli 9-4. Gli Under 13 vanno al tappeto a Sestri per 13-9.