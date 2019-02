Tennis. Challenger Bangkok: cammino in salita per il sanremese Gianluca Mager in Thailandia

CHALLENGER BANGKOK

Il cammino nel Challenger di Bangkok per il tennista sanremese Gianluca Mager non sarà dei più semplici. La racchetta matuziana vuole scalare ancora la classifica dopo aver raggiunto il 215° posto, ma in Thailandia il debutto non è morbido.

Ostacolo spagnolo. Martedì mattina, alle ore 8.30 italiane, Mager dovrà vedersela nei sedicesimi di finale del tabellone principale contro lo spagnolo Lopez-Perez. L'avversario è insidioso visto che occupa la posizione numero 243 della classifica Atp, anche se l'unico in precedenza in carriera tra i due premia la racchetta allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo: vittoria in tre set nel luglio 2016 a Benevento ma sulla terra rossa e non sul cemento.

Mager è la testa di serie numero 13 del torneo e in caso di qualificazione agli ottavi di finale potrebbe trovarsi davanti il quotato indiano Gunneswaran (testa di serie numero 1) o l'americano Aragone.