Softball. La formazione della Sanremese protagonista al torneo indoor 'Ragazze Vincenti - Next Generation' a Vercelli (FOTO)

Si è svolta domenica al Pala Bertinetti di Vercelli la terza giornata del torneo indoor "Ragazze vincenti - next generation" della categoria Under 12.

Il prossimo appuntamento per il torneo indoor "Ragazze vincenti" per la categoria under 12 è ad Avigliana il 17 marzo quando si giocherà l'ultima giornata. Prima però le piccole atlete della Softball School parteciperanno ai try out (validi come selezione per la rappresentativa ligure che parteciperà a giugno al torneo delle Regioni) a Cairo Montenotte 23 febbraio.