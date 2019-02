Calcio a 5 femminile. Don Bosco Valle Intemelia all'esame Priamar. Fabiana Marcianò: "Siamo pronte nonostante qualche acciacco"

Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, sono pronte per affrontare la sfida di mercoledì 13 febbraio contro il Priamar.

Ospiteranno in casa, alle 21, per la seconda giornata di ritorno del girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile le savonesi. Le biancorosse durante la seconda giornata avevano perso 2 a 1 fuori casa contro la squadra savonese, domani non vedono l’ora di dare il meglio di sé.

"E' un periodo in cui sento molto le partite a livello mentale, son carica come poche volte quest’anno - dice la calciatrice Fabiana Marcianò in vista della partita di domani contro le savonesi - principalmente la nostra preoccupazione più grande è l’aspetto mentale, tatticamente siamo brave, ma mentalmente ci buttiamo giù se la partita non inizia come vogliamo noi. Quando ci sblocchiamo però è tutta un’altra storia".

"Al momento dal punto di vista tecnico siamo pronte nonostante qualche acciacco, invece dal punto di vista emotivo siamo arrivati ad una svolta, abbiamo creato davvero un bel gruppo e ora abbiamo capito come supportarci e sopportarci tra di noi - commenta la 19enne - Mi sto allenando seriamente e ci sto mettendo davvero il cuore, inoltre con il supporto del mister mi sento davvero pronta. Prima di ogni partita ascolto una canzone che mi accompagna da circa 5 anni, si chiama "Remember the Name", mi dà una carica assurda".