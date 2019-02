Calcio, Promozione. Sanstevese, ottimo esordio in Prima Squadra per il giovane Cioffi: "Ringrazio società, mister e compagni di squadra. Quanta emozione al debutto"

La Sanstevese non sta attraversando un bel momento nel campionato di Promozione, ma c'è una nota positiva dopo la pesante sconfitta subìta sul campo della Dianese & Golfo domenica scorsa.

"Sono molto felice del debutto". Questa nota lieta è l'ottimo debutto in Prima Squadra del giovanissimo difensore classe 2002 Cioffi, un esordio dalle mille emozioni dopo le ottime prove con la Juniores: "Sicuramente all'inizio avevo un po' d'ansia - dichiara il difensore - ma con il passare dei minuti se n'è andata. Poi sono stato molto felice di debuttare in Prima Squadra. Visto il risultato sicuramente non abbiamo giocato come sappiamo fare di solito, un po' per le tante assenze anche se non devono essere un alibi".

"Grazie a società, mister e compagni di squadra". Il giovane difensore ha dei ringraziamenti particolari: "Vorrei ringraziare il mister, i compagni di squadra e tutta la società - sottolinea il classe 2002 - che mi hanno dato la possibilità di debuttare in Prima Squadra".

"Obiettivo salvezza diretta". Cioffi ha le idee chiare per questo finale di stagione: "Per questo finale di stagione, se il mister me ne darà ancora la possibilità, vorrei aiutare la squadra a centrare il nostro obbiettivo - conclude Cioffi - la salvezza diretta".