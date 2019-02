Calcio, Promozione. Taggia, continua il tour de force: domani sera è recupero contro il Ceriale

Il Taggia continua la sua settimana da tour de force e dopo il successo di domenica sil campo del Varazze, i giallorossi torneranno in campo domani sera al 'Marzocchini' (ore 20.30) contro il Ceriale.

Obiettivo vittoria. I ragazzi di mister Maiano non vogliono fermarsi, ma per avvicinarsi sempre più al secondo posto della Loanesi e al primo dell'Ospedaletti devono ottenere l'intera posta in palio. I giallorossi proveranno a sfruttare l'ottimo stato di forma di Fiuzzi in difesa e Botti (in rete a Varazze) in attacco. Attenzione al Ceriale tornato ultimo della classe dopo la sconfitta interna contro il Mignanego, ma che verrà in Riviera con la voglia di riscatto.

Domani sera arbitrerà Emanuele Marre Brunenghi di Genova. I collaboratori saranno Luigi Arado di Genova e Valerio Bonavita di Albenga.