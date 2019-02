Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, è un Lorenzo Vecchiotti leader: "Ora diamo ulteriore continuità ai risultati"

L'Atletico Argentina resta in scia alla capolista Carlin's Boys e ala vittoria sul San Bartolomeo Calcio conferma l'ottimo momento che sta vivendo la formazione rossonera.

"Diamo ulteriore continuità". Tra i protagonisti del match vinto domenica scorsa contro i gialloblù c'è anche Lorenzo Vecchiotti, che continua a confermarsi dopo la splendida stagione scorsa al Bordighera Sant'Ampelio: "La vittoria sul San Bartolomeo è importante - sottolinea l'attaccante rossonero - ma non conta nulla se non diamo ulteriore continuità ai risultati. Abbiamo ancora chance per vincere il campionato, sarà una lotta dura fino all'ultima domenica. Cercheremo di affrontare le partite una per una e vincerle".

Vecchiotti ha una dedica speciale dopo la rete al San Bartolomeo Calcio: "Dedico il gol a mia mamma che ha compiuto gli anni domenica".