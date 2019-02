Calcio, Seconda Categoria. Carlin's Boys, vittoria importante sul Taggia B. Litardi: "Contento per questi tre punti, ho avuto la giusta risposta dalla squadra"

La Carlin's Boys fa suo il posticipo del campionato di Seconda Categoria e torna a quattro punti di vantaggio sull'Atletico Argentina che domenica aveva superato il San Bartolomeo Calcio.

"Sono molto contento della vittoria". In casa neroazzurra analizza il 3-1 ottenuto sul campo del Taggia B mister Eros Litardi: "Sono molto contento della vittoria, perché è arrivata in in momento importante con la maggior parte dei ragazzi che giocano meno ma si sono fatti trovare pronti. Questa è sicuramente stata la risposta che mi aspettavo - sottolinea il tecnico neroazzurro - dopo il passo falso contro l'Atletico Argentina".

"Vantaggio importante". Litardi guarda anche alla classifica e il vantaggio tornato a quattro lunghezze proprio sull'Atletico Argentina: "Credo che in questo momento avere quattro punti di vantaggio è sicuramente importante - evidenza il mister - ma non ancora decisivo. Noi adesso affrontiamo l'Andora che è un ottima squadra e poi il Riva Ligure che sul proprio campo è difficile".