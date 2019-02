Pallanuoto, Serie B maschile. Rari Nantes Imperia, coach Fratoni soddisfatto per il buon momento: "Ragioniamo partita per partita. Sarebbe bello vedere questa squadra tra qualche anno in Serie A2"

La Rari Nantes Imperia nel campionato di Serie B maschile ha cominciato ad ingranare. Dopo un inizio tutto in salita, i giallorossi si sono sbloccati e hanno ottenuto due vittorie consecutive molto importanti.

"Era fondamentale cominciare a vincere". Il successo di misura ottenuto in quel di Torino contro la Dinamica ha confermato il buon momento dei giallorossi e coach Stefano Fratoni è soddisfatto: "Era fondamentale cominciare a vincere per prendere in po' di fiducia - esordisce il tecnico giallorosso - e per renderci conto delle proprie potenzialità. Per ora cresciamo sempre un po' di più ogni partita, con pochi giocatori di esperienza che fanno da chioccia a molto giovani (siamo la squadra più giovane del campionato) può essere una buona ricetta.

"Somà? Anche Spano e Merano hanno fatto bene". Fratoni esalta la prova non solo di un Somà in stato di grazia, ma anche della squadra: "Sabato Somà ha fatto bene - sottolinea Fratoni - così come Spano e Merano hanno fatto un'ottima gara. Ci abbiamo messo un sacco di cuore e non abbiamo mai smesso di crederci. Questo secondo me ha fatto la differenza".

"Ragioniamo partita per partita". La Rari Nantes Imperia guarda avanti con fiducia, ma il tecnico resta con i piedi per terra. Ma questa squadra a cosa può ambire?: "Ragioniamo partita per partita, ma se mi chiedi cosa mi piacerebbe che diventasse questa squadra, mi piace immaginarla fra qualche anno in Serie A2 - evidenza il coach - con lo stesso gruppo composto tutti da imperiesi. C'è un altro gusto a vincere e fare bene senza acquisti o stranieri. In conclusione, abbiamo fatto solo piccoli passi, ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare a lavorare duro e rimanere sempre umili".