Calcio. ASD Imperia, l'agenda neroazzurra del settore giovanile

Continua a pieno ritmo il cammino delle squadre e dei campionati giovanili dell' Imperia Calcio. Per il prossimo fine settimana le categorie esordienti, pulcini e primi calci neroazzurri scenderanno in campo per la terza giornata dei rispettivi campionati.

La leva Esordienti 2006 a 9 del mister Monterosso avrà il turno casalingo contro l’Atletico Argentina,sabato 16 febbraio alle ore 15 al campo Piani di Imperia, mentre la squadra Esordienti 2006 a 9, guidata dal mister Buonomo, incontrerà i pari età della Dianese golfo, sempre sabato 16 alle 16.15 sul sintetico Marengo di Diano Marina.

La squadra guidata dal mister Robotti, scenderà in campo sempre sabato 16 alle ore 15.00, sul campo Gramatica di Sanremo contro la Virtus Sanremo, l’altra squadra Esordienti 2007 guidata dal mister Zerbone avrà il suo turno casalingo contro il Don Bosco Valle Intemelia.

Per quanto riguarda i Pulcini 2008, mister Comiotto avrà il suo da fare per tenere a bada i pari età del Don Bosco Valle Intemelia, mentre per quanto riguarda la categoria Pulcini leva 2009 scenderanno in campo rispettivamente a Sanremo contro la Virtus Sanremo e a Vallecrosia contro il Don Bosco le due squadre guidate da mister Meda e dal duo Massabò-Giannatasio, che dovranno dare il massimo per portare a casa un buon risultato.

La squadra dei mister Vacca – Valle,Pulcini 2010,sarà protagonista di un altro incontro, contro i ragazzi del Taggia, guidati dal mister Luca Festa domenica 17 alle ore 10 campo 'Mazzocchini' di Taggia, infine la leva Primi calci 2011 del tandem Di pietro – Cavarero, scenderà in campo al salvo contro i piccoli dell’Atletico Argentina alle ore 10.30 di sabato 16 febbraio.

Lunedì 18 febbraio ci sarà allenamento dimostrativo solo per la categoria 2007 che sarà effettuato dai tecnici della Sampdoria e nel pomeriggio del 19 febbraio ci sarà il primo raduno Sampdoria a Imperia, i ragazzi della leva 2006 verranno convocati dalla società professionistica per valutarne le attitudini tecniche e selezionare gli eventuali talenti della nostra provincia; a tal proposito la società ASD Imperia ringrazia per la collaborazione ricevuta dalle società limitrofe.