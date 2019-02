Calcio, Promozione. Dianese & Golfo in un grande momento. Il bilancio del Direttore Sportivo Salvatore Curri: "Dobbiamo sempre guardare al futuro ponendoci obiettivi ambiziosi. Burdisso? Il suo valore non lo scopriamo ora"

La Dianese & Golfo sta vivendo nel campionato di Promozione e nelle ultime tre partite la compagine giallorossoblù ha totalizzato bottino pieno.

"Tenere alta la concentrazione". Il tris di successi contro Voltrese, Mignanego e Sanstevese è valso un grande balzo alla compagine di mister Bencardino, con la zona playoff ad un passo: a Rivierasport.it traccia il bilancio il Direttore Sportivo Salvatore Curri.

Direttore Curri, siete in un ottimo momento: dove potete arrivare? "Tenendo alta la concentrazione, che è la parola d'ordine, dobbiamo sempre guardare al futuro ponendoci obiettivi ambiziosi. Non per presunzione, ma per stimolarsi a migliorare sempre e puntare a qualcosa, come dice il mister, che non può essere solo un vivacchiare a metà classifica. Il rischio mediocrità è alto e sarebbe un danno anche in chiave futura: la continuità ha bisogno di stimoli. Quindi, sfruttiamo il momento favorevole, cercando di correre e arrivare a mettere il timbro sul primo obiettivo prefissato e puntando poi ancora più su".

E' soddisfatto della reazione della squadra dopo un inizio 2019 in salita? "Sicuramente, l'amarezza per le tre sconfitte consecutive al termine del girone di andata è stata smaltita durante le feste. La sosta ci ha permesso di ricompattarci e nel 2019 e l'unico risultato negativo è arrivato contro il Vallescrivia".

Non possiamo non parlare di Simone Burdisso: ha paura di perderlo in estate per qualche offerta importante? "Il valore di Simone non lo scopriamo ora, si sta confermando quest'anno dopo la travagliata scorsa stagione nella quale era stato impiegato col contagocce. La sua costanza e la voglia di rifarsi da un anno sotto tono per via dell'infortunio, lo stanno riportando ai suoi standard. E' molto legato a Diano Marina, lasciamo tranquilli lui e il resto della squadra e affronteremo il discorso a tempo debito".

Come giudica la prima stagione fino ad oggi di mister Bencardino? "Come si fa a dare giudizi su un allenatore dell'esperienza di Alfredo? I risultati sono la testimonianza dell'ottimo lavoro che si svolge in settimana".

State dando spazio anche ai tanti giovani del vivaio: è un progetto per la squadra del prossimo anno? "In generale, l'età media della squadra è molto bassa, a parte qualche "eccezione". Formare i ragazzi, credere in loro e lanciarli, affinché siano pronti per il salto in Prima Squadra è senza dubbio uno scopo della società. Del resto, salvo rare eccezioni, pretendere che ragazzi di neppure 20 anni, giochino ad alti livelli tutto il campionato è impensabile: ad esempio giovani cresciuti in casa come Lufi e Mrahi, avevano trovato poco spazio ad inizio campionato, mentre le ultime gare li hanno visti coinvolti con più continuità e ottimo rendimento".